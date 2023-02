Marco Nanini revela romance com Wolf Maya na autobiografia ’O Avesso do Bordado’ - Reprodução Internet

Marco Nanini revela romance com Wolf Maya na autobiografia ’O Avesso do Bordado’Reprodução Internet

Publicado 01/02/2023 09:23

Rio - O ator Marco Nanini, de 74 anos, lançou nesta quarta-feira sua autobiografia, "O Avesso do Bordado". Na obra, o artista faz revelações sobre sua vida pessoal e fala sobre seu romance com o diretor Wolf Maya, de 69. Os dois viveram um rápido affair e chegaram até a morar juntos no Rio de Janeiro. Ele conta que foi morar com Wolf após um pedido do próprio diretor.

fotogaleria

De acordo com a obra, na época, Wolf Maya morava com a atriz Zezé Motta em um apartamento alugado Rua Resedá, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul da cidade. O apartamento era conhecido como "República Resedá" e já abrigou outros famosos como Ney Matogrosso e Lucélia Santos.

A convivência diária fez com que a amizade se transformasse em romance. No entanto, após pouco tempo, a amizade falou mais alto e eles decidiram continuar sendo só amigos. Em "O Avesso do Bordado", Wolf Maya afirmou que considera Marco Nanini como sua família.

Atualmente, Marco Nanini é casado com Fernando Libonati. Os dois já estão juntos há mais de 30 anos e têm um relacionamento aberto.