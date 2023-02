Simony fala sobre recuperação da autoestima após perder os cabelos em decorrência do tratamento contra o câncer - Reprodução / Instagram

Publicado 01/02/2023 11:43

Rio - Após o fim de seu tratamento contra um câncer de intestino, Simony usou as redes sociais, na noite de terça-feira, para falar sobre a recuperação da autoestima. No Instagram, a cantora de 46 anos explicou como superou a insegurança gerada pela perda de cabelo, decorrente das sessões de quimio e radioterapia, que concluiu em dezembro do ano passado.

"Sou muito grata por tudo que eu leio que vocês, como vocês me dão amor, me colocam pra cima, dizem que eu estou bonita. Isso é tão maravilhoso", iniciou a artista via stories. "Porque a gente é insegura, a mulher é insegura ainda mais quando ela passa por um tratamento onde o cabelo era enorme, agora ela está de cabelo curtinho. Vocês só me fortalecem, isso é tão bom", acrescentou.

Por fim, Simony comemorou a oportunidade de poder inspirar outras mulheres que também estão na luta contra o câncer. "Isso me faz fortalecer outras mulheres que também precisam. A gente é uma corrente de luz que vai passando. Então, queria dizer para vocês que me dão essa força, gratidão. Eu não estou dando nada, estou apenas recebendo cada vez mais. Acho que Deus me deu uma missão mesmo de elevar a autoestima das mulheres que passam por isso", concluiu.