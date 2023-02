Tom Brady posta foto com Gisele Bündchen e os filhos para anunciar aposentadoria - Reprodução / Instagram

Tom Brady posta foto com Gisele Bündchen e os filhos para anunciar aposentadoriaReprodução / Instagram

Publicado 01/02/2023 12:40 | Atualizado 01/02/2023 12:48

Rio - Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, anunciou sua aposentadoria pela segunda vez na manhã desta quarta-feira (1), após 22 anos na NFL (liga profissional de futebol americano). Emocionado, o atleta publicou um vídeo em seu Instagram para se se despedir do trabalho.

"Bom dia pessoal, vou direto ao ponto: estou me aposentando de vez”, começou Brady. "Eu sei que o processo foi um grande acontecimento da última vez, então quando acordei esta manhã, pensei em gravar e avisar vocês primeiro. Não vou ser prolixo, você só pode ensaiar uma vez a aposentadoria e eu usei o meu no ano passado", continuou ele, fazendo reerência ao primeiro anúncio de aposentadora que ele fez em fevereiro de 2022, mas que acabou voltando atrás.

Tom também compartilhou fotos com a ex-mulher, de quem se separou em outubro do ano passado , e os filhos, Vivian e Benjamin. Além de John, filho do jogador de um relacionamento anterior, e outros familiares e amigos."Muito obrigado pessoal, a cada um de vocês, por me apoiarem. Minha família, meus amigos, meus companheiros de equipe, meus competidores, eu poderia continuar para sempre, são muitos. Obrigado por me deixar viver meu sonho absoluto e eu não mudaria nada. Amo todos vocês", completou.