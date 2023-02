Ana Maria Braga lamenta a morte de Glória Maria - Reprodução do Instagram

Ana Maria Braga lamenta a morte de Glória MariaReprodução do Instagram

Publicado 02/02/2023 09:29 | Atualizado 02/02/2023 10:47

Rio - A notícia da morte da jornalista Gloria Maria surpreendeu o Brasil nesta quinta-feira. Vários famosos e colegas de profissão lamentaram a passagem da apresentadora nas redes sociais e exaltaram a grande mulher e profissional que ela foi.

fotogaleria

"Hoje nos despedimos dessa guerreira, pioneira no jornalismo e corajosa contadora de histórias. O seu talento e sua representatividade são marcos na história da televisão e jornalismo. Vai com Deus, minha querida. Assim como o seu nome, sua lembrança sempre será gloriosa. Meus sentimentos aos familiares", escreveu Ana Maria Braga no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamariabragaoficial)

A jornalista Ana Paula Santos se pronunciou através do Twitter. "Glória Maria inspirou muitas garotas da minha geração. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que o sonho de ser jornalista se realizou pra mim porque ela começou uma carreira linda com muita coragem. Toda conversa no camarim eu repetia: "Glória, te amo"", escreveu a jornalista Ana Paula Santos no Twitter.

Glória Maria inspirou muitas garotas da minha geração. Eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer que o sonho de ser jornalista se realizou pra mim porque ela começou uma carreira linda com muita coragem. Toda conversa no camarim eu repetia: "Glória, te amo". — Ana Paula Santos (@donapaulasantos) February 2, 2023

Na mesma rede social, Marina Gross, apresentadora do RJTV, da TV Globo, publicou: "Morre Glória Maria. Pioneira. Guerreira. Ídola e amiga".