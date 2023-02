Jade Picon tranquiliza seguidores preocupados com sua alimentação - Reprodução / Instagram

Jade Picon tranquiliza seguidores preocupados com sua alimentaçãoReprodução / Instagram

Publicado 02/02/2023 13:39

Rio - Jade Picon, de 21 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para tranquilizar os fãs que estariam preocupados com sua alimentação. No Twitter, a ex-BBB afirmou comer mais coisas que as que publica na web, e garantiu que possui acompanhamento médico para manter uma dieta balanceada.

fotogaleria

"Pessoal preocupado com a minha alimentação, fiquem tranquilos! Eu não como apenas o que eu posto. Às vezes a internet dá a impressão de que a pessoa só vive o que posta, né?! Enfim, tenho acompanhamento profissional e está tudo certo. Obrigada pela preocupação", disse a influencer.

Recentemente, Jade preocupou o público ao ser hospitalizada. Na ocasião, ela falou sobre o mal-estar em seu perfil no Instagram e compartilhou uma foto em que aparecia visivelmente desconfortável ao ter que tomar soro e medicação na veia. "Cara, saúde é tudo mesmo, eu odeio ficar mal. É isso, vim ver o que é... Às vezes esses sustos nos fazem lembrar que a coisa mais valiosa que temos é a nossa saúde, né?! Grata por não ter sido nada grave e que amanhã eu esteja zerada! Obrigada pelas mensagens", escreveu.

pessoal preocupado com a minha alimentação, fiquem tranquilos! eu não como apenas oq eu posto as vezes a internet da a impressão q a pessoa só vive oq posta, né? enfim…tenho acompanhamento profissional e tá tudo certo :) obrigada pela preocupação — Jade Picon (@jadepicon) February 1, 2023