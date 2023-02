Narcisa lamenta morte de Glória Maria em homenagem para a amiga - Reprodução Internet

Publicado 02/02/2023 15:49

Rio - Narcisa Tamborindeguy lamentou, nesta quinta-feira (2), a morte de Gloria Maria. A socialite e a jornalista eram amigas próximas de longa data, chegando a se considerar irmãs. A homenagem rendeu alguns posts no Instagram da influenciadora, com registros de momentos especiais que as duas viveram juntas, ao lado de amigos, filhas e outras celebridades.

Nas legendas, Narcisa escreveu: "Gloria Maria. Saudades eternas da minha maravilhosa amiga, estrela na terra e no céu e todo meu amor para Maria e Laura", "Com a maior amiga e jornalista, Gloria Maria, que hoje sua estrela está em outra dimensão, todo nosso amor para Laura e Maria", "Na festa junina da @floragil_ e @lilibethmonteiro com a nossa rainha Gloria Maria. Te amamos para sempre beijos na Maria e Laura", "Com minha grande amiga @gmreal ao lado de outra estrela @elzasoaresoficial no @hotelemiliano! Já estou morrendo de saudades! Toda o nosso amor pela Laura e Maria!".

Os posts contavam com registros de eventos como uma Festa Junina de Flora Gil, um casamento e um show de Elza Soares. A última publicação é um vídeo da participação de Gloria Maria no programa da amiga, onde Gloria recebe Narcisa em sua casa para ser entrevistada. Nas imagens, as duas afirmam serem como irmãs de coração, e reforçam a intensidade da amizade. A socialite legendou dizendo: "Um pouco do episódio que fizemos eu e @viniciusbertoli_ para o Canal Ai que Loucura com a @gmreal!"

Nos comentários, fãs da dupla marcaram presença para lamentar a morte de Glória Maria. Internautas mandaram mensagens como: "Meus sentimentos, acabei de comentar com uns amigos o quanto você deve está sentindo. Como eram amigas. Deus conforte o seu coração querida", "Quem nunca desejou ser Glória Maria tá vivendo errado! Ela era espetacular!!! Brilha no céu, ícone!", "Meus pêsames, pensei na amizade de vocês e nas meninas. Fiquem bem na medida do possível", "Ai que loucura e que recordação legal. Obrigada por compartilhar, Narcisa" e "Descanse em Paz Glória você foi maravilhosa, deixou um legado incrível! O Brasil te ama". Em seu Story, Narcisa compartilhou mais imagens da amiga e escreveu: "Saudades eternas da maior amiga e jornalista do mundo!"

