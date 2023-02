Renata Domínguez posa com Leandro Gléria, a filha, Giulia, e a enteada, Victoria - Reprodução/Instagram/Mariana Machado

Publicado 02/02/2023 22:09

Rio - Renata Domínguez usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para se declarar para sua família, poucos dias após a filha, Giulia, completar um mês de vida, no último dia 29. A atriz de 42 anos compartilhou um vídeo delicado do ensaio fotográfico que realizou com a herdeira, o marido, Leandro Gléria, e a enteada, Victoria.

"É muito amor num vídeo só!!! E muita gratidão por estarmos vivendo esse sonho juntos, em família, do jeitinho que a gente sonhou!! Felicidade só é real quando compartilhada com quem a gente mais ama nessa vida. Vocês são tudo o que eu tenho de mais valioso!! Muito obrigada, Deus, por tanto!!!!!! Tudo por vocês… Sempre!!", escreveu, na legenda da postagem feita no Instagram.

E Leandro também celebrou a data especial em seu perfil: "Mês 01. Quem é pai/mãe sabe o misto de emoções que é essa primeira fase do neném - uma mistura de exaustão com o maior amor do mundo. Essa primeira etapa merece e deve ser celebrada… Seja pela vida, pelos sorrisos e pela saúde da pequena Giulia ou simplesmente porque os papais ainda estão vivos rs (com algumas olheiras a mais, óbvio)…", declarou o relações públicas.



"Então, que essa aventura que é criar um filho continue. Com minha super parceira e mamãe guerreira, Renata, e com a irmãzinha, Victoria, a tarefa fica um pouco mais fácil e muito mais gostosa", completou o marido da atriz, citando a filha mais velha, que é fruto do antigo casamento com Dandara Costa.

