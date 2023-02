Sérgio Mallandro se recupera após cirurgia no quadril - Reprodução/Instagram

Publicado 02/02/2023 22:42

Rio - Sérgio Mallandro, de 67 anos, revelou aos seguidores, nesta quinta-feira, que passou por uma cirurgia no quadril. Internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, o humorista publicou um vídeo no Instagram em que falou sobre a recuperação após o procedimento.

"Estou aqui me recuperando da minha cirurgia no quadril. Coloquei uma prótese no quadril para voltar a treinar jiu-jitsu, dar uma caminhada forte na praia e ter um pouquinho mais qualidade de vida. Tomei coragem, e foi tudo maravilhoso", afirmou. "É remédio pra cá, remédio pra lá. Agora vou começar a aprender a andar no andador", completou o ator.

