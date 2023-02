Bernardo Langlott e Glória Maria namoravam em 2009 - Reprodução

Bernardo Langlott e Glória Maria namoravam em 2009Reprodução

Publicado 03/02/2023 19:18 | Atualizado 03/02/2023 19:20

Rio - Após a morte da jornalista Gloria Maria comover o país, nesta quinta-feira , o ator Bernardo Langlott, de 39 anos, também lamentou a perda da apresentadora, com quem viveu um breve affair em 2009. Os dois se conheceram em um baile de Carnaval, no Rio, e o artista foi um dos poucos romances que a veterana assumiu publicamente.

fotogaleria

"Eu ia todo ano para uma festa chamada Magic Ball, um baile de carnaval do (hotel) Copacabana Palace. Em um dos bailes, quando tinha 25 anos, Gloria Maria estava lá", relembrou o artista, em texto enviado à coluna 'Gente', da revista 'Veja'. "Foi muito doido, porque olhei para ela como um menino que olha aquela apresentadora do Fantástico, sabe? Tinha essa memória afetiva de vê-la todo domingo na televisão. E ela olhou muito para mim, aí quando eu vi a gente já estava trocando flerte. E ela como uma mulher de atitude, né? Sempre foi muito empoderada, à frente do seu tempo", disse.



Em seguida, Bernardo contou que foi a jornalista que decidiu se aproximar do rapaz: "Ela me chamou. Acho que eu não ia ter iniciativa de ir até ela. A gente conversou um pouco na festa, tinha muita imprensa. Mas trocamos telefone e ficamos de nos ver depois daquela festa. Logo depois do baile, ela viajou para o Marrocos. E ela falou: ‘Na volta, quero que a gente se veja’. Eu não acreditei muito, porque é aquela coisa né? Era um garoto!", relatou.

O relacionamento engatou de vez quando Gloria retornou ao Brasil e fez questão de entrar em contato com Langlott, que abriu o jogo sobre o romance que os dois tiveram. "Eu moro no Recreio, ela morava no Leblon. E a gente começou a se relacionar. Ela ainda não tinha as filhas. A gente fazia programas tipo ir ao cinema no (shopping) Fashion Mall e em restaurantes. Nosso primeiro encontro a sós foi no Sushi Leblon, na zona sul. Lembro como se fosse hoje, lembro que eu levei rosas vermelhas para ela. Sempre dava flores a ela", destacou.

"Glória foi uma pessoa muito especial na minha vida, me ensinou muita coisa. As conversas, as trocas ricas, ela era divertida e animada ao mesmo tempo. Não existe relacionamento perfeito, sempre haverá divergências. Mas me orgulho muito, porque ela me apresentou publicamente como seu namorado. A gente começou a sair e aí um belo dia, ela falou: ‘Hoje temos um aniversário para ir’. E aí quando a gente chegou lá, estavam o Bruno Astuto, Bruno Chateaubriand, gente da imprensa. E ela me apresentou publicamente como seu namorado. Foram poucos os homens que ela apresentou como namorados publicamente", relembrou ele.

Apesar de ter ficado com a apresentadora por pouco tempo, Bernardo explicou que o romance "virou notícia nacional" pela diferença de idade entre os dois. "Eu tinha 25 anos, na época não sei quantos anos ela tinha, porque havia já esse mistério com relação a idade dela. Fiquei com o estigma do ‘ex da Glória Maria’. Tanto que toda entrevista que eu dou, a mídia cita isso. Só que para mim é uma honra, uma grande honra!", afirmou.

Ele conta que "esse estigma ficou ainda mais forte" em março do ano passado, quando assumiu ser homossexual em entrevista no canal de YouTube Pheeno. Na época, o artista chegou a se defender das acusações de que teria iniciado o romance com Gloria para se autopromover. Bernardo já participou nos humorísticos “Zorra Total” e “Turma do Didi” e atuou na novela das 21h, “O Clone”, de Glória Perez.

"Mandei entregar uma coroa de flores para ela ontem. É uma grande perda para o telejornalismo brasileiro, ela foi um ícone da televisão brasileira, uma grande perda para o país. Ontem foi um dia estranho para mim, um dia triste. Por mais que fosse uma pessoa que eu não tivesse mais contato, foi importante na minha vida, muito importante", finalizou Bernardo.

Ícone do jornalismo brasileiro, Gloria estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a Globo, em nota divulgada nesta quinta-feira.

No início de dezembro do ano passado, a veterana foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. A previsão era de que ela voltasse ao trabalho este ano. Ícone do jornalismo, Gloria Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho.