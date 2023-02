Agatha Moreira e Rodrigo Simas aproveitam Bonito, no Mato Grosso do Sul - Reprodução Internet

Agatha Moreira e Rodrigo Simas aproveitam Bonito, no Mato Grosso do SulReprodução Internet

Publicado 03/02/2023 17:46

Rio - Agatha Moreira usou suas redes, nesta sexta-feira (3), para compartilhar registros da viagem que embarcou junto com o namorado, Rodrigo Simas. O casal está visitando a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul e posou em meio à natureza do local. Agatha aparece no registro com as madeixas loiras e cabelo longo, mudança feita para o próximo personagem da atriz nas telinhas.