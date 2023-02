Humberto Martins e Solange Frazão se casaram em 1999 - Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2023 14:44

Rio - Solange Frazão fez uma revelação sobre seu casamento com Humberto Martins, de 1999 a 2001. Em entrevista ao programa "Sensacional", ela contou que foi traída pela ator, atualmente no ar em "Travessia", e que a decisão de se casarem foi precipitada.

"Ele já tinha dois filhos e eu três. Em respeito a eles, nos casamos, mas acredito que fomos precipitados. Começamos a ficar ausentes um do outro e as coisas começaram a complicar muito. Uma vez ficamos quatro meses sem nos encontrar", disse Solange.



Eles se separaram após dois anos, mas a ex do ator soube da notícia por uma revista. "Um desconhecido me abordou e falou que tinha visto a capa da revista com a nossa foto. Ele falou que tinha pena que o casamento tinha acabado. Quando cheguei na banca, vi a foto do meu então marido de mãos dadas com outra mulher", lembrou ela. "Queria encontrar um príncipe, mas aí chegou uma hora que desisti. Realmente não existe príncipe", concluiu.