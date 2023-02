MC Loma fala sobre mudanças físicas após gravidez - Reprodução / Instagram

MC Loma fala sobre mudanças físicas após gravidezReprodução / Instagram

Publicado 03/02/2023 13:53

Rio - MC Loma, de 20 anos, usou as redes sociais, na quarta-feira, para responder algumas perguntas dos fãs e acabou fazendo um desabafo sobre as mudanças físicas enfrentadas após a gravidez. No Instagram, a influenciadora, que é mãe de Melanie, nascida em setembro do ano passado, explicou como tem lidado com a insegurança.

fotogaleria

"Como você se sente depois do parto? Seu corpo mudou, como você lida com isso?", questionou um seguidor. "Fico bastante triste, mas tento entender que eu gerei uma vida. E que já, já, tudo volta para o lugar e isso que me conforta", pontuou Loma via stories.