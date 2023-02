Mariana Goldfarb e Sofia Marques, filha de Cauã Reymond - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2023 13:12 | Atualizado 03/02/2023 13:13

Rio - Mariana Goldfarb usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para compartilhar um clique em que aparece junto à filha de Cauã Reymond, Sofia Marques, de 10 anos de idade. A menina é fruto do antigo casamento do artista com a atriz Grazi Massafera.

"Amor", escreveu a nutricionista na legenda do registro. Recentemente, Mariana comentou em um dos episódios de seu podcast, "C/Alma", que optou por congelar seus óvulos e explicou como os hormônios afetam seu humor.

"É uma delícia, porque dá liberdade e autonomia. Não abro mão de ser mãe. Acho que todas as mulheres deveriam congelar. Acho que quanto mais nova congelar, melhor é. Se eu pudesse, teria congelado antes. Não é doloroso", contou ela, que ainda brincou com a possibilidade de ter gêmeos com o processo de fertilização: "Acho que não dou conta".