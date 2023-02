Jane Fonda - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2023 12:01

Rio - Jane Fonda, de 85 anos, relembrou a época em que sofria de bulimia. Em uma entrevista ao podcast "Call her Daddy", a atriz, que se curou de um câncer recentemente , admitiu ter enfrentado o transtorno alimentar na juventude e explicou como conseguiu lidar com a doença durante sua carreira artística

"Nos meus 20 anos, eu estava começando a ser atriz de cinema. Eu sofria de bulimia, e fiquei muito, muito mal. Eu levava uma vida secreta. Estava muito, muito infeliz. Achei que não passaria dos 30... Não saía, quase não namorava porque era infeliz e tinha um distúrbio alimentar. E eu também estava fazendo filmes dos quais não gostava muito", admitiu ela no bate-papo.

Fonda afirmou que no início, os hábitos pouco saudáveis pareciam "inocentes", mas logo depois, passaram a permear todos os aspectos de sua vida. "Isso prejudica a sua aparência. Você acaba parecendo cansada. Torna-se impossível ter um relacionamento autêntico quando você está fazendo isso secretamente. Seu dia se organiza em torno vomitar a comida depois de comê-la, o que exige que você fique sozinho e que ninguém saiba o que está fazendo", desabafou. "É uma coisa muito solitária. E você é viciado. Se você colocar qualquer comida em você, você quer se livrar dela", acrescentou a artista.



Durante a conversa, ela alegou que as pressões de Hollywood — e igualmente de sua família — influenciaram para que ela sofresse com o transtorno por muitos anos. Apenas aos 40 anos de idade a atriz decidiu resolver a situação, pois sentia-se cada vez pior. "Se eu continuar assim, vou morrer", pensou a atriz, na época.



"Eu não sabia que havia grupos nos quais você poderia entrar. Eu não sabia nada sobre isso. Ninguém falou sobre isso! Eu nem sabia que havia uma palavra para isso. Foi muito difícil. Mas o fato é que quanto mais distância você puder colocar entre você e a última 'farra', melhor será. Fica cada vez mais fácil", relembrou.

Por fim, Jane Fonda alegou que a ansiedade era um dos fatores que a impediam de conseguir se livrar do transtorno alimentar, mas logo depois que passou a tratá-la com medicamentos, conseguiu se livrar do "vício". "O Prozac me ajudou a lidar com a ansiedade. E então, gradualmente, eu simplesmente parei de fazer isso", concluiu.