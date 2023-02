João Guilherme Silva e Schynaider Moura - Reprodução / Instagram

Publicado 03/02/2023 10:57 | Atualizado 03/02/2023 10:58

Rio - João Guilherme Silva completou 19 anos de idade na quinta-feira e recebeu uma homenagem da namorada, Schynaider Moura, de 34. No Instagram, a modelo compartilhou um registro romântico em que aparece dando um beijo na bochecha do filho de Faustão, e não poupou elogios ao rapaz.

"O sorriso mais lindo do mundo! Que felicidade a minha de ter sua presença na minha vida. Te amo tanto. Feliz aniversário", postou ela via stories.

Em novembro de 2022, Schynaider afirmou ser alvo de "preconceito da era digital" por conta de seu relacionamento com João Guilherme, que é 16 anos mais novo. Os dois assumiram o relacionamento em janeiro do mesmo ano, quando o jovem tinha apenas 17 anos.



"Por ser um relacionamento público, tem mais visibilidade. Aí, tem o preconceito da era digital, em que cada um quer dar sua opinião [...] Nos tempos de hoje, o amor está sendo aceito em todas as formas, muito mais do que há 30 anos. Existem vários casos como o meu [...] um novo mundo, novas aceitações, novos tipos de amor sendo aceitos. Todo o mundo está vivendo uma liberdade maior", opinou a modelo durante uma entrevista para a revista "Ela".