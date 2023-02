Alinne Moraes compartilha cliques na praia - Reprodução Internet

Publicado 03/02/2023 19:48

Rio - Alinne Moraes aproveitou o dia ensolarado do Rio de Janeiro para curtir uma praia na cidade. A artista compartilhou, nesta sexta-feira (3), registros conceituais do passeio, exibindo o corpão sem revelar maiores informações sobre o local. Sem legenda nem localização, a atriz incluiu na publicação duas fotos coloridas e outra em preto e branco, nas quais aparecia saindo do mar.

Nos comentários, fãs e internautas marcaram presença para elogiar Alinne, e mandaram recados como: "A Mulher mais Linda do Brasil!", "você é a oitava maravilha do mundo e eu posso provar", "O Brasil não tem estruturas!", "Musa do verão", "Maravilhosa de linda. Esse biquini ficou show"