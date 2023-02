MC Paiva e Biel do Furduncinho se desentenderam por música inspirada em ’Ai, Preto’ - Reprodução/Instagram

MC Paiva e Biel do Furduncinho se desentenderam por música inspirada em ’Ai, Preto’Reprodução/Instagram

Publicado 03/02/2023 18:17

Rio - MC Paiva lançou prévia da música "Ai, Branco", fazendo referência ao hit "Ai, Preto", de de Biel do Furduncinho, L7nnon e Bianca, e recebeu muitas críticas nas redes sociais. "Já cantou muito 'Ai, Preto', agora vai gritar 'Ai, Branco'", diz o trecho divulgado da faixa.

Após a repercussão, Biel se manifestou, afirmando que não gostou da música. "Esse 'bagulho' de 'ai, branco' não ficou legal. Achei esse 'bagulho' maior mancada. Nós ficamos igual malucos em casa produzindo para vagabundo querer surfar na ideia. Todo respeito, respeito a caminhada, não quero saber dos problemas de ninguém com ninguém. [...] Até chamei o mano [MC Paiva] há um tempo para fazer uma música, mas depois desse bagulho perdeu toda credibilidade de fazer qualquer parada", disse ele, no Instagram.



O cantor continuou o desabafo, questionando o motivo de mudar a letra da música original. "A gente cria uma música pro preto ter voz, pra galera achar que um 'bagulho' desse tá certo? Por que o branco não pode cantar 'ai, preto?'. A gente não tem que dividir o povo, não. A verdade é que a gente tem que se unir", completou Biel.

MC Paiva usou suas redes sociais para responder, garantindo que tiraria o trecho da música. "Ontem o Biel me chamou, falou que não gostou do 'ai, branco'. Falei: 'Demorou. Eu tiro lá a parte'", disse ele, que também explicou que tem o custume de cantar o hit em seus shows. "Eu mesmo canto essa música 'Ai, preto' no meu baile. E toda vez as pessoas falam 'ai, branco, ai, Paiva. E [eu pensei], como inspiração, quem sabe, fazer um bagulho assim. [...] Só não tô entendendo pra que postar story, ter que falar. [...] Bagulho é respeito acima de tudo. [...] Da mesma forma que ele quebra a cabeça pra escrever música, eu também sou compositor", ressaltou.

O funkeiro compartilhou ainda uma mensagem que recebeu de L7nnon. "Qual é, meu mano, não vi [a música] como tiração [provocação], não. O povo pegou no teu pé aí, mas nós estamos sujeitos a isso. Pode ficar tranquilo, que da minha parte nem levei pra lado nenhum. Tô 'focadão' nas minhas paradas aqui, e o foco é pra cima sempre. Só força e que Deus abençoe aí, meu mano", afirmou L7.