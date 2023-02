Igor Rickli posa com filho Antonio - Reprodução Internet

Igor Rickli posa com filho AntonioReprodução Internet

Publicado 03/02/2023 16:23

Rio - Igor Rickli compartilhou em seu Instagram, nesta sexta-feira (3), uma foto onde aparece posando ao lado do filho Antonio, de oito anos, com o mesmo look. O pequeno é fruto do casamento do ator com a participante do "BBB23", Aline Wirley, o casal está junto desde 2015 e já assumiram viverem um relacionamento aberto, além de criarem o filho de forma livre de padrões de gênero.

fotogaleria

Na legenda, o pai escreveu: "Minha dupla… a gente tá jogando muito junto. Seja na xepa ou no vip. Ele tá segurando a onda legal, a gente conversa horas e também da muita risada juntos. Esse garoto é realmente uma misturinha minha com a Aline. Vejo ela em vários momentos aqui comigo. Eles têm a habilidade de deixar a vida mais leve…"

Nos comentários, fãs e amigos se juntaram para elogiar a família. A atriz Ju Silveira escreveu: "Esse menino é lindo e esses olhos brilhantes?", Felipe Roque disse: "Lindões!", Aline Borges comentou: "Ain que amorzão!! Esses dias serão valiosos pra relaxa de vocês!!!", Sérgio Malheiros elogiou: "Gatões!", e em meio a outros famosos, internautas mandaram mensagens como: "Ain que lindo esse menininho tô torcendo muito pela mamãe dele!", "Eu não sei se eu gosto mais do pai, do filho ou da mãe!", "O tanto que eu amo vocês três" e "Ela é o máximo! Vocês também são! Família linda"