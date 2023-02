Jade Picon, Lucy Alves e mais atores de 'Travessia' se reúnem em bar do Rio

Rio - O elenco de "Travessia", da TV Globo, se reuniu em um barzinho da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta quinta-feira, para assistir ao centésimo capítulo da novela. Rômulo Estrela, Isabelle Nassar, Vanessa Giácomo, Ana Lúcia Torre, Rafael Losso, Giovanna Antonelli, Drica Moraes, Lucy Alves, Renata Tobele vibraram com as cenas, colocaram o papo em dia e deram boas risadas no local. Simpáticos, alguns atores ainda posaram para fotos com fãs.

