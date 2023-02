Fabiana Karla e Diogo Mello anunciam o fim do casamento - Reprodução/Instagram

Fabiana Karla e Diogo Mello anunciam o fim do casamento

Publicado 03/02/2023 12:02

Rio - O casamento de Fabiana Karla e Diogo Mello chegou ao fim. O ator fez o anúncio nesta sexta-feira (4), em uma publicação nas redes sociais, e explicou que a decisão do término não tem a ver com sentimento, e sim com a distância.

"Não é sobre falta de amor; não é sobre não dar certo; não é sobre incompatibilidade de gênios. É sobre a distância RJ x SP que nos impede de estarmos sempre juntos, diante das atribulações dos nossos compromissos que se tornaram difíceis de administrarmos", começou ele.



Diogo fez questão de se declarar para a atriz. "É impossível descrever em palavras o quanto te admiro, o quanto sou feliz por ter tido a oportunidade de passar todos esses anos ao seu lado! O quanto aprendemos um com o outro. Quantas dificuldades enfrentamos juntos, e que o nosso amor foi capaz de superar. Decidimos que estaremos sempre juntos, não como marido e mulher, mas como grandes amigos e parceiros que somos. Isso a distância não será capaz de apagar!", completou ele.

Nos comentários, Fabiana retribuiu o carinho do ator. "Gratidão por tudo e que seu caminho seja lindo assim como é o seu coração", desejou ela. Os dois estavam juntos há cinco anos quando terminaram o relacionamento em 2021. Pouco depois, reataram o casamento e fizeram, no ano passado, a renovação dos votos em uma capela de Las Vegas, nos Estados Unidos.