Thiago Rodrigues quebra o silêncio sobre polêmicas após surgir com ferimentos na cabeçaReprodução/Instagram

Publicado 03/02/2023 21:05 | Atualizado 03/02/2023 21:06

fotogaleria

"Estou vindo aqui para falar um pouco sobre os acontecimentos pela primeira vez porque eu ainda não tinha sido ouvido sobre isso. O fato é que eu nunca estive em uma delegacia para fazer queixa, nunca aleguei que fui agredido e assaltado. Depois do que aconteceu, o único lugar em que eu estivesse foi no hospital, depois vim para casa. Enfim, virou o que virou", iniciou.

Em seguida, Thiago explicou sua ida à 15ª DP (Gávea), no Rio, para depor: "A delegada me chamou até lá para que eu ajudasse a equipe dela a esclarecer o que tinha acontecido, e está certa, é o trabalho dela. E eu agradeço a delegada e toda a equipe da delegacia. Foram muito gentis comigo. Descobriu-se o que aconteceu. Foi uma situação ridícula, foi. Eu só fiz mal a mim mesmo", declarou.

Depois de ficar mais de um mês sem atualizar seu perfil no Instagram, o ator ainda falou sobre a repercussão que o caso teve na internet. "Fiquei com o meu prejuízo, físico e material, porque o meu telefone nunca apareceu. As pessoas estão me sacaneando com isso, tudo bem, faz parte, eu compreendo. Trabalho na televisão, e os meios de comunicação gostam de espetacularizar, as pessoas na internet também são assim, acho esquisito, mas eu não ligo. Mas dizer que eu menti para a polícia, isso não aconteceu em momento nenhum, até porque eu não lembrava de nada", afirmou.

Thiago também fez questão de negar os boatos de que estaria devendo a pensão do filho que teve com a jornalista Cristiane Dias, com quem viveu um relacionamento conturbado de 2007 à 2017. "Eu não gosto de ter que expor o seu filho nessa situação, acho que é um assunto íntimo, mas como se tornou público, eu acho que tenho que dizer. A história de que eu não pago pensão, de que eu tenho dívidas com a mãe do meu filho, isso não existe. Eu não devo nenhuma pensão para a mãe do meu filho. Eu trabalho muito para pagar essa pensão. Sempre trabalhei, sempre paguei", disse.

"Algumas poucas vezes eu atrasei porque eu morava fora do país e existe uma certa burocracia para trazer o dinheiro para cá. Atrasei pouquíssimas vezes, alguns dias, uma semana ou duas no máximo, e eu também já adiantei três meses quando estou mais folgado", explicou ele.

O ator ainda continuou sua defesa: "É muito chato isso se tornar um assunto público, mas eu também não posso ficar quieto. As pessoas vêm no meu Instagram e escrevem ignorância. É muito triste. Eu não tenho nada contra a mãe do meu filho, nada. Tenho muito respeito por ela, sou muito grato, ela é uma ótima mãe. Eu tenho que vir a público e esclarecer”, completou Thiago.

Confira: