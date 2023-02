Corpo de Gloria Maria é cremado no Rio - TV Globo / Divulgação

03/02/2023

Rio - O corpo da jornalista Gloria Maria foi cremado na tarde desta sexta-feira, no Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio. O velório da repórter , que morreu nesta quinta, em decorrência de um câncer, foi restrito aos amigos e familiares e terminou por volta das 13h45.

As filhas de Gloria Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, foram algumas das primeiras pessoas a chegar ao local, assim como a família Marinho, a atriz Marina Ruy Barbosa e a socialite Narcisa Tamborindeguy. Colegas de profissão como Pedro Bial, Edney Silvestre, Maju Coutinho, Leilane Neubarth e Poliana Abritta também compareceram à cerimônia. Os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz, e a modelo Luiza Brunet também foram se despedir da amiga.

Ícone do jornalismo brasileiro, Gloria estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a Globo, em nota divulgada nesta quinta-feira.

No início de dezembro do ano passado, a veterana foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. A previsão era de que ela voltasse ao trabalho este ano. Ícone do jornalismo, Gloria Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho.