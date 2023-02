Amigos e familiares dão último adeus à Gloria Maria no Rio

Rio - O corpo da jornalista Gloria Maria foi velado no cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio, na manhã desta sexta-feira. A cerimônia é restrita à família e aos amigos próximos da veterana , que morreu nesta quinta-feira, em decorrência de um câncer.

As filhas da apresentadora Maria, de 15 anos, e Laura, de 14, foram algumas das primeiras pessoas a chegar ao local, assim como a família Marinho, a atriz Marina Ruy Barbosa e a socialite Narcisa Tamborindeguy. Colegas de profissão como Pedro Bial, Edney Silvestre, Maju Coutinho, Leilane Neubarth e Poliana Abritta também compareceram à cerimônia. Os atores Klebber Toledo e Camila Queiroz, e a modelo Luiza Brunet também foram se despedir da amiga.

Na saída do cemitério, Maju falou sobre a representatividade de Gloria. "Foi uma mulher que abriu portas. Se estou aqui, tem Gloria nesse caminho. Só agradeço a existência dela. Vim, claro, com o lamento pela morte, mas também pela celebração da existência dela que foi de um pioneirismo incrível e de uma importância que não sei nem mensurar. Só quero celebrar essa mulher que rompeu barreiras e autorizou pessoas, como eu, a estarem onde estão", afirmou a apresentadora do Fantástico, que ainda relembrou um momento marcante com a jornalista. "Tenho a lembrança de um abraço. A primeira vez que eu a encontrei, dei um abraço tão forte e comecei a chorar. Foi um abraço que me acolheu e me deu forças para seguir."

No mesmo local, em conversa com a imprensa, Luiza Brunet relembrou sua relação pessoal com a jornalista. "Ela sempre foi muito querida, uma mulher que nos inspira a todo momento. Vou lembrar sempre dessa mulher inspiradora, engraçada, divertida, uma mulher atemporal, única, que começou todo movimento naturalmente. É uma mulher que tem uma força incrível e que vai servir como inspiração para muitas e muitas mulheres que virão. Vou sentir muita falta. A Glória é a mulher mais engraçada e doce que já conheci. Ela demonstrava isso perante às câmeras, mas fora ela era mais engraçada e mais maravilhosa ainda. Uma mulher extraordinária", disse a modelo.

Já Padre Jorjão contou que a jornalista tinha se confessado há pouco tempo. "Estive com ela na primeira comunhão da filha dela há poucos dias. Ela se confessou, recebeu unção. Ela sempre foi uma pessoa de muita luz, sempre ia à nossa igreja (Nossa Senhora da Paz) e sempre buscou muito a Deus. Uma pessoa de muito amor. É alguém que mudou de endereço, ela sempre gostou tanto de viajar, digo que agora ela fez sua última viagem. Não mora mais aqui, entre nós, foi morar no céu, junto do bom Deus".

Ícone do jornalismo brasileiro, Gloria estava internada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da cidade. "Em 2019, Gloria foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente, inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias", informou a Globo, em nota divulgada nesta quinta-feira.

No início de dezembro do ano passado, a veterana foi afastada das gravações do "Globo Repórter" para cuidar da saúde. A previsão era de que ela voltasse ao trabalho este ano. Ícone do jornalismo, Gloria Maria foi a primeira repórter a entrar ao vivo no "Jornal Nacional". Ela protagonizou momentos históricos na TV e viajou para mais de 100 países a trabalho.

