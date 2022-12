Andressa Urach e Thiago Lopes com o filho Leon - Foto: Ana Zago

Publicado 14/12/2022

Rio - Andressa Urach abriu o jogo sobre o fim de seu casamento com Thiago Lopes, após ser internada em uma clínica psiquiátrica pelo ex-marido . Em vídeo publicado no YouTube, nesta quarta-feira, a influenciadora de 35 anos confirmou a separação que havia anunciado pouco depois de deixar a instituição e desabafou sobre o período difícil que tem enfrentado.

"Passei dois dias difíceis, emocionalmente falando. Quem me acompanha, sabe que eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Comecei a pesquisar sobre esse assunto, vi a gravidade dele e fiquei muito impactada, mexeu muito com minhas emoções. Estou fazendo acompanhamento médico, tomando meus remédios, mas a gente sabe que é sério. Tenho passado por muitos problemas na minha vida pessoal. Não queria ter me separado, não casei para me separar, mas infelizmente aconteceu", lamentou a famosa.

Thiago Lopes, ex-marido de Andressa Urach, publicou um vídeo nas redes sociais informando que a modelo havia sido internada após um surto psicótico. De acordo com o empresário, a modelo teria colocado em risco a vida do filho do casal, Leon, de 9 meses. Enquanto Andressa esteve internada, Thiago e a mãe da famosa trocaram muitas farpas e acusações nas redres sociais.

Além de Leon, Andressa também é mãe de Arthur, de 17 anos, fruto de outro relacionamento. A modelo também brigou com o filho publicamente, mas os dois acabaram se entendendo depois que Andressa foi até a casa em que ele vive com a mulher e pediu perdão.