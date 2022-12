Marina Ruy Barbosa - Reprodução Internte

Marina Ruy BarbosaReprodução Internte

Publicado 14/12/2022 19:33

Rio - Marina Ruy Barbosa participou, na última terça-feira (13), de um evento na Pinacoteca em São Paulo, e usou suas redes sociais para compartilhar fotos do look. No seu Twitter, a atriz postou dois cliques mostrando o conjunto de top e saia prateados que vestiu. Em meio a muitos elogios dos fãs, um de seus seguidores respondeu ao tweet da ruiva escrevendo: "Que anêmica", e não ficou sem resposta.

fotogaleria

A atriz compartilhou a mensagem do internauta e disse: "Me alimento muito bem, obrigada pela preocupação :)", e recebeu o apoio de muitos fãs. Mensagens como: "esse povo é muito invejoso Marina, liga não", "Haja paciência né", "Mania das pessoas se meterem no corpo alheio", "Que deselegante esse sujeito. Inveja é fogo!" e "Melhor, não ligar. Tu é maravilhosa demais", foram as mais vistas entre as respostas.

Me alimento muito bem, obrigada pela preocupação :) https://t.co/tHYhb1X98p — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 14, 2022