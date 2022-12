Adriano Imperador e Micaela posam juntinhos em um restaurante - Reprodução do Instagram

Publicado 14/12/2022 16:53

Rio - Adriano Imperador se declarou para Micaela Mesquita através do Instagram, nesta quarta-feira. Após a crise no primeiro mês do casamento, o casal posou juntinho no maior clima de romance durante um almoço. O clique foi publicado pelo craque. "Amo você. Espero que a gente tenha força para passar por todas as barreiras juntos para sermos felizes", escreveu Didico na legenda.

Os rumores da separação de Adriano e Micaela surgiram no início deste mês, depois deles deixarem de se seguir nas redes sociais. Na ocasião, a loira chegou a confirmar que os dois não estavam mais juntos, mas ainda não haviam oficializado a separação, 24 dias depois de celebrarem o casamento no civil.

"Estou casada ainda. Estou esperando meu marido resolver aparecer para a gente anular o casamento, resolver o que vamos fazer das nossas vidas. Enquanto isso, não tem divórcio, a gente ainda está casado",, afirmou Micaela, no Instagram.

O namoro de Adriano e Micaela foi marcado por términos e reconciliações. Após mais um período afastados, eles retomaram o relacionamento em outubro deste ano, pela quinta vez. Dias depois de contar que havia voltado com Micaela, o Imperador já anunciou o noivado. Em novembro, o ídolo do Flamengo se casou com a amada no civil e comemorou a novidade nas redes sociais: "Enfim casados", disse.