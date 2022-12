Desirée Soares e Galvão Bueno assistem a partida de semifinal da Copa do Mundo - Reprodução Internet

Desirée Soares e Galvão Bueno assistem a partida de semifinal da Copa do MundoReprodução Internet

Publicado 14/12/2022 20:13 | Atualizado 14/12/2022 20:27

Rio - Mulher do locutor Galvão Bueno, Desiree Soares, de 53 anos, publicou uma foto, nesta quarta-feira (14), ao lado do marido enquanto assistiam ao jogo de semifinal da Copa do Mundo. Partida entre França e Marrocos, o casal posou no estádio e no lounge da Fifa, diretamente de Doha, no Catar. Na legenda, escreveu: "França x Marrocos! Eu e meu amor no lounge da Fifa. Um brinde aos semifinalistas!".

Galvão, que narra a sua última Copa do Mundo aos 72 anos, comentou em resposta à mulher: "Aqui com meu amor! A musa da Copa!!". Os dois receberam muitos elogios de fãs e seguidores, que mandaram mensagens como: "Galvão homem de muita sorte! Por ter uma mulher maravilhosa como você!", "Ownnn Que lindos! Melhor cia. não existe!!!! Juntos na Copa!!!" e "Casalzão lindo e abençoado", foram os mais vistos.