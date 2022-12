Taís Araújo aproveita dia ensolarado no Rio - Reprodução Internet

Taís Araújo aproveita dia ensolarado no RioReprodução Internet

Publicado 14/12/2022 19:00

Rio - Taís Araújo compartilhou em seu Instagram, nesta quarta-feira (14), cliques aproveitando o dia ensolarado na piscina do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Na legenda, a atriz escreveu: "Aproveitando o calorzinho do RJ, pois não demora o clima muda… ". A atriz, que mostrou para seus seguidores a rotina agitada dos últimos dias, tirou o dia para relaxar.

fotogaleria

Na publicação em carrossel, Taís postou fotos mergulhando, saindo da piscina e mexendo no seu cabelo. O que rendeu muitos elogios nos comentários à esposa de Lázaro Ramos por parte de fãs e internautas. Mensagens como: "Seu cabelo ta enorme!", "E aproveita e nos permite apreciar toda sua beleza!", "É linda que se fala né!", "Meta de vida é ser maravilhosa como a Taís" e "Cara, que mulher. O Lázaro é um de sorte", foram as mais vistas.