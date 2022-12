Jade Picon abre o jogo sobre sessão de terapia - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2022 17:18

Rio - Jade Picon usou as redes sociais, nesta terça-feira, para desabafar com seus seguidores sobre a sessão de terapia que realizou. Nos Stories do Instagram, a ex-BBB contou que tem revisitado acontecimentos de sua infância e confessou que chorou bastante em sua consulta mais recente. "Terapia teve chororô hoje", escreveu a influencer, na legenda.

"Nossa, gente! E termina a noite chorando. Terapia, foi! Caramba, que doido, né? De um tempo pra cá, eu tenho me interessado por lembrar da minha infância e de coisas que eu passei, que eu vivi e que possam ter algum nexo com as coisas da minha vida de hoje. Algumas características minhas e é muito doido, né? Você dar esse mergulho no seu passado. Vocês podem ver que é bem intenso também", admitiu a Chiara da novela "Travessia", da TV Globo.

Em seguida, a influenciadora revelou que já tem visto resultados do processo: "Estou ficando muito impressionada, porque ultimamente, desde que eu comecei esse movimento, empaquei em um assunto que não estava conseguindo explicação. Eu falei assim: 'Acho que a explicação disso veio de antes. Não é uma coisa de agora'. Eu descobri... E é impressionante quantas coisas eu já descobri desde então, mesmo. Coisas que pra mim já eram certas", refletiu.

"Minha vida inteira isso foi uma verdade: 'Eu não gosto disso e não preciso disso'. Verdades que estou desfazendo ou mantendo como uma verdade. Só que pelo menos entendendo do porquê, sabe? É bem doido! Estou uma jornada de autoconhecimento sempre. Mas seguimos agora dando um mergulho mais fundo e muito bom estar tendo esse insight, esse despertar tão nova e com 21 anos. Eu lembro coisas de 10, 15 anos atrás. Está meio recente mas minha memória também é boa, vocês sabem. A gente repete coisas que nem são nossas, que vimos nossos pais ou alguém fazendo e a gente faz. E é bom aprender logo, mas não ter que aprender isso daqui 20 anos. E sim aprender coisas diferentes", completou Jade.