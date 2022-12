Simony comemora última sessão de radioterapia em tratamento contra câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2022 16:11

Rio - Simony atualizou os fãs, nesta quarta-feira, sobre seu tratamento contra o câncer de intestino. Após ser internada , a cantora de 46 anos explicou que passará por sua última sessão de radioterapia e comemorou a nova etapa que vive na luta contra a doença.

"Estou indo para minha última radioterapia, nem eu estou acreditando. Vou de ambulância, porque estou no hospital, não posso ir a pé, não posso ir sozinha, apesar de estar ótima", declarou ela, em vídeo compartilhado no Instagram. "Esse dia é muito especial. Foram 30 dias (de radioterapia), descansando só de final de semana, e estou super no finalzinho. Estou tão feliz", celebrou a ex-integrante da Turma do Balão Mágico.

Na legenda da postagem, Simony completou: "Não quero pedir nada só agradecer. Foram dias difíceis, chorei muito, mas nunca perdi a fé. Sexta-feira, vou pra casa com a certeza da minha cura", finalizou. A artista já passou por algumas sessões de quimioterapia, que acabaram no início de outubro, e iniciou em novembro a radioterapia.

Simony descobriu a doença após encontrar uma íngua na virilha e procurar ajuda médica. O diagnóstico aconteceu após um exame de colonoscopia. Ela contou que se sente confiante na cura. O câncer de Simony é chamado de epidermoide e ocorre em cerca de 98% dos casos de câncer de intestino.

