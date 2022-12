Simony é internada para tratar câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 14/12/2022 08:49

Rio - Simony foi internada para dar início a uma nova etapa do tratamento contra o câncer de intestino. Nesta terça-feira (13), a cantora, de 46 anos, publicou em seu Instagram uma foto em que surge de turbante na cama do hospital instantes antes do procedimento.

"Internada para a reta final. Sou só gratidão. Deus me carregou no colo até aqui", escreveu ela. Conhecida após integrar a "Turma do Balão Mágico", a artista já passou por algumas sessões de quimioterapia, que acabaram no início de outubro , e iniciou em novembro as sessões de radioterapia.