Publicado 13/12/2022 21:41

Rio - Maíra Cardi deixou seguidores confusos ao revelar que está viajando em um cruzeiro com o ex-marido, Arthur Aguiar, dois meses depois de anunciar o fim do casamento com o ator e ex-BBB. No entanto, a influenciadora fez questão de explicar que os dois estão juntos no passeio por causa da filha, Sofia, de 4 anos.

"Amo o Arthur e o amarei sempre. Sou muito grata por esse eterno presente que é a nossa filha, mas mantemos nossa decisão da separação como casal", declarou ela, ao colunista Lucas Pasin, do site 'Splash'. "Estamos nos dando super bem. Sophia está feliz que estamos nós dois com ela. É um navio só para crianças. Arthur fez um story em que ela bate palma, toda feliz, com o papai e mamãe juntos no mesmo brinquedo. Essas coisas não têm preço", acrescentou a empresária.

Em outubro deste ano, Maíra comunicou que estava se separando de Arthur através de uma publicação no Instagram. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu na legenda. A influenciadora e o cantor estavam juntos desde 2017. O casal subiu ao altar com apenas cinco meses de relacionamento e da união nasceu Sophia, de 3 anos. Entre idas e vindas, Maíra Cardi e Arthur Aguiar mantiveram a relação por 5 anos.