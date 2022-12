Anitta e Bruna Marquezine - Reprodução do Instagram

São Paulo - A intriga entre a cantora Anitta e a atriz Bruna Marquezine foi utilizada como exemplo na novela portuguesa, "Sangue Oculto". O afastamento entre as brasileiras aconteceu em 2018, quando Marquezine vivia idas e vindas com Neymar, que na mesma época, após o término, se envolveu com Anitta.

O conflito foi relembrado durante a trama, quando lvia (Anabela Moreira) e Maria (Julia Palha) discutem por causa de um homem que ambas se envolveram. O conflito é interrompido por um conselho de Fernanda, vivida por Carla Andrino.

“Discutir por causa de homem... isso é coisa de pobre. A gente tem que aprender com pessoas da nossa classe. Vejam o exemplo da Bruna Marquezine e da Anitta. O Neymar meteu-se no meio e o que aconteceu? Nada! As duas ficaram melhores amigas e agora passeiam por Paris”, diz, se referindo ao encontro das duas durante a Semana de Moda, em março.

Durante uma entrevista ao PodDelas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, a atriz Bruna Marquezine detalhou como se sente em relação à reaproximação de Anitta, após o desentendimento por causa de Neymar.

“Eu sempre gostei das músicas dela. Independentemente da gente se falar ou não, ter algo mal resolvido ou não, sempre consegui separar isso. Eu já tava sentindo há um tempo uma vontade - acho que nem falei isso para ela ainda - de encontrá-la e falar ‘está tudo bem, não existe nada’. Ou poderia ter existido um dia - não vou falar ‘poderia’ porque é uma hipocrisia, as pessoas viram - o que existiu é uma coisa tão boba e pequena e relacionada a um relacionamento que nem existe mais. E por causa de homem. Pelo amor de Deus, tem condição de, em 2022, eu não falar com uma mulher que eu admiro por um desconforto?”