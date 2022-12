Diogo Mussi e o irmão Rodrigo Mussi - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 16:22 | Atualizado 13/12/2022 16:26

Rio - Rodrigo Mussi usou as redes sociais, nesta terça-feira, para mostrar os detalhes de um novo projeto, chamado "Café com Mussi". No entanto, o irmão do ex-BBB, Diogo, foi aos Stories do Instagram para acusar o influenciador de roubar uma ideia que o advogado teve para um podcast. Os dois estão brigados desde julho deste ano, quando chegaram a se bloquear na internet depois de trocarem farpas em postagens.

"Café com Mussi. Um nome que eu criei e sugeri a você, Rodrigo, para ser o nome do podcast para fazermos juntos. Mas, e o medo de eu aparecer mais que você, né? O meu café é simples, mas é verdadeiro e cheio de amor, coisas que você, infelizmente, desconhece", escreveu Diogo. "Boa sorte com o podcast, de verdade. Ah, adorei o nome, muito criativo", completou ele, alfinetando o irmão.

Em seguida, o empresário publicou uma série de vídeos em que explicou ter comentado o assunto para expressar sua chateação, mas acabou recebendo diversos ataques em seu perfil, incluindo comentários nas fotos de seu filho, Lucca, de oito meses. "Eu tinha sugerido um podcast com os três irmãos (ele, Rodrigo e Rafael) e com esse nome. Até iniciei o processo de registro, mas aquilo perdeu o sentido para mim, 'pô, pra que vou registrar? Pra ninguém usar? Sendo que isso não vai acontecer?'", comentou.

"O nome foi algo que pensei com carinho, com amor. Até pensei no Rafael fazendo pratos e bebidas para os convidados e a gente ali, trabalhando as entrevistas. Eu até podia ficar no bastidores. Era uma coisa que a gente podia criar junto. Mas tudo bem, passou e tal. Mas fiquei chateado", continuou Diogo, que ainda se defendeu das acusações de que estaria querendo ganhar fama através das polêmicas com Rodrigo.

"Não vivo disso. Meu dinheiro vem de honorários e de start up. Meu dinheiro não vem de fama. Recebi um monte de convite, inclusive. Um monte de gente me chamou pra dar entrevista, um programa dos Estados Unidos. (...) Só sempre vou esclarecer alguma coisa que acho que devo. Não ligo pra fama, nunca quis ser famoso, quem me conhece desde pequeno sabe", declarou. "Tem muita cosia que sou proibido de falar, que muita gente não imagina, não sabe", completou Diogo.

Recentemente, o advogado contou que não tem mais contato com Rodrigo Mussi, depois de ter ajudado enquanto o ex-participante do "BBB 22" se recuperava de um grave acidente de carro que sofreu em março deste ano. "Ele nunca foi uma boa pessoa comigo. Que ele fique bem e vivo, mas não quero contato, não!", disparou.