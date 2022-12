Susana Vieira encontra o Bonde do Tigrão nos estúdios da TV Globo - Reprodução do Instagram

Publicado 13/12/2022 12:54 | Atualizado 13/12/2022 12:57

Rio - Susana Vieira, de 80 anos, encontrou os integrantes do Bonde do Tigrão na TV Globo, nesta segunda-feira. A atriz não perdeu tempo e posou para uma foto com o grupo, formado por Leandrinho Moraes, Maurício Santos, Carlos Gonzo e DJ Binho, no local. O clique foi publicado pela veterana da TV no Instagram.

"Saindo da Globo e olha quem eu encontro … Bonde do Tigrão! Olha a nossa pose! Que saudade de um baile funk… Adoro", escreveu ela na legenda.

Através dos comentários, o grupo, que fez sucesso no início dos anos 200 com o hit 'Cerol na Mão', agradeceu o carinho da loira e exaltou sua simpatia. "Muito obrigado, Rainha, Ganhamos o dia que mulher maravilhosa, humilde e talentosa. Foi um privilégio ter conhecido você. Que Deus lhe dê muita saúde e muitos anos de vida".