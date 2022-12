Lucas Bissoli - Reprodução/Instagram

Lucas BissoliReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 19:22 | Atualizado 13/12/2022 19:59

Rio - Lucas Bissoli demonstrou grande preocupação quanto a se manter em forma. Em entrevista ao podcast "PodSempre", que vai ao ar nesta quarta-feira (14), o ex-BBB comentou que tem dificuldades em conservar o peso ideal e que isso é resultado de sua infância.

fotogaleria

"Eu fui uma criança gordinha. Meus pais eram gordinhos, minha avó era gordinha. Eu fui fruto disso, e ter saído dessa curva, dessa bolha, é uma luta constante", explicou ele. "Para mim, é mais difícil me manter no peso do que uma pessoa que consegue ter um equilíbrio melhor. Tenho que ficar sempre me cuidando. Acho que todo mundo tem que se cuidar, mas, para mim, eu vejo que é muito mais difícil. Se eu pegar um chocolate aqui, eu não consigo comer só um, tenho que comer a caixa toda. É uma luta constante, é melhor você aceitar do que ceder", desabafou.



O estudante de medicina aproveitou para fazer um alerta sobre o assunto. "Se eu pudesse dar um conselho para os pais: cuidem da alimentação das crianças, que é fundamental e vai repercutir no resto da vida", aconselhou Bissoli.

Lucas também falou um pouco sobre seu relacionamento com Eslô Marques, que participou com ele da 22ª edição do "Big Brother Brasil". "A gente namora para casar, ela também tem esse pensamento. Só que aquilo, eu sou estudante ainda, estudante de medicina, tenho que me formar e me estabelecer. Faltam dois anos e meio só, falta pouquinho", afirmou.