Thales Bretas mostra dia refrescante com os filhos, Romeu e GaelReprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 17:16

Rio - Thales Bretas usou as redes sociais para mostrar como passou o fim de semana com os filhos, Romeu e Gael, de 3 anos, frutos do relacionamento com Paulo Gustavo, que morreu em maio do ano passado, vítima da covid-19. Nesta segunda-feira, o dermatologista compartilhou um vídeo com registros de um belo banho de cachoeira com os herdeiros.

"Fim de semana recarregando em família! Foi tão bom!!! Tava morrendo de saudade. Por mais fins de semana com quem a gente ama!", escreveu ele, na legenda da postagem. "Quanto amor!", comentou Marcus Majella. "Seja imensamente feliz, você merece", declarou uma seguidora. "Como é bom ver seu sorriso de novo", afirmou mais uma internauta.

Recentemente, Thales prestigiou o show do cantor Silva, seu novo namorado, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Os dois assumiram o romance em setembro deste ano e o cantor já declarou que pretende participar da criação de Romeu e Gael."Eles são apaixonantes, lindos demais. Quero poder ajudar o Thales com isso, ele tem uma vida que não é fácil. Se a nossa relação for mesmo se firmar, eu quero poder estar junto. Tem me feito muito bem me relacionar com ele, conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós. Quero que ele some na minha vida e quero somar na vida dele", disse ao jornal "Folha de S. Paulo".

O humorista Paulo Gustavo morreu no dia 4 de maio de 2021, vítima de complicações da covid-19. Ele e Thales Bretas são pais de Romeu e Gael, de 3 anos. O dermatologista e Paulo Gustavo ficaram juntos por sete anos.

