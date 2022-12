Margareth Menezes - Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022

Fafá de Belém felicitou a amiga através do Instagram, nesta terça-feira. "Margareth, minha amiga, minha irmã querida. Todos nós, artistas deste país, estamos honrados por você ter aceitado a missão de estar à frente do Ministério da Cultura. Sabemos o que passamos nos últimos quatro anos. Insinuou-se tudo sobre nós. Nunca com boas intenções. Você vem e traz consigo uma esperança enorme. Te desejo o melhor. Muita luz, sabedoria, serenidade. Nosso desejo de representatividade e de sermos respeitados em todo o Mundo você já carrega com sua luta, seu testemunho, sua carreira e sua vida. Luz, amor e paz. Que Oxaguiã, o Elegibô, te guie neste recomeço da cultura do nosso país! Epà Bàbá", escreveu a cantora.

Nos comentários da publicação feita por Lula, anunciando Margareth para o ministério, Preta Gil reagiu: "Brilhante escolha presidente!!! Margareth tem todas as credenciais necessárias para esse cargo!!! Caráter, amor a arte e ao povo, força e muito Axé". Larissa Maciel também se pronunciou: "Boa sorte, Margareth Menezes. Que sua gestão seja iluminada e de muito sucesso".

Letícia Spiller desejou boa sorte à cantora através do Twitter: "Boa sorte, Ministra Margareth Menezes! Que nesse processo, a alegria da nossa cultura esteja presente em todos os momentos!".





Veja o que outros famosos disseram:

Carlinhos Brown: "Em Janeiro, no dia primeiro, desce o dono do terreiro. Coquê. Que premonição Dandalunda trouxe a sua vida. Arrasa, vamos juntos! Viva Margareth Menezes, Viva a Cultura, Viva o Brasil!".

Emanuelle Araújo: Nossa Ministra da Cultura. Margareth Menezes! Maga, te desejo todo axé necessário para atravessar esse desafio. E impulsionar a Arte e Cultura deste país. Você é a representante da nossa Raça!! Descendo no samba a ladeira da praça. Conte conosco, nossa ministra".







Armando Babaioff: "Boa sorte, Ministra Margareth Menezes! Você é uma mulher muito importante na história desse país, uma artista de enorme grandeza e nobreza e agora está a frente de uma das pastas mais importantes, o Ministério da Cultura. Emocionante demais. Conte conosco nessa tarefa. Axé".

Lucélia Santos: "Homenagem a grande artista Margareth Menezes minha colega nesse grupo de transição. E nossa futura ministra da Cultura. Mais que isso. A primeira mulher negra a ser nossa ministra da Cultura. É muito importante esse empoderamento! Viva a Cultura brasileira!".

Luis Lobianco: "Excelente escolha, Margareth Menezes Ministra da Cultura! Depois do show horrores e incompetência que tivemos no governo que sai, vai ser um banho de axé, talento e expertise".







Johnny Hooker: "Viva, Margareth Menezes, nossa nova ministra da cultura! Que seja um lindo trabalho de reconstrução da cultura no nosso país".