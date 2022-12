Confirmada como nova ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes está ciente dos desafios à frente da pasta - Divulgação/Ricardo Stuckert

Confirmada como nova ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes está ciente dos desafios à frente da pastaDivulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 13/12/2022 14:54

Brasília - Escolhida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar o Ministério da Cultura, Margareth Menezes . Em publicação nas redes sociais, Lula confirmou nesta terça-feira, 13, o nome da sexta ministra do novo governo. Aos 60 anos, a atriz e cantora baiana era apontada como favorita para assumir o cargo e já integrava a equipe de transição da pasta. No anúncio, Lula reiterou o desafio de recuperação do setor e criticou o desmonte realizado sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Obrigado, companheira Margareth Menezes por aceitar o convite para ser ministra da Cultura. Nos últimos anos, a cultura sofreu um desmonte no Brasil. E nós vamos honrar nosso compromisso de reconstruir e fortalecer o setor", disse Lula, em postagem nas redes sociais.

Margareth Menezes se antecipou a Lula e confirmou ter aceitado o convite para assumir o comando da pasta em entrevista coletiva concedida no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília. Pela manhã, ela se reuniu com Lula e com a futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que é uma das entusiastas do nome pelo cumprimento do perfil requisitado neste momento pelo petista: mulher, negra e nordestina.

"Foi uma conversa muito animadora para a gente que é da área da cultura. Nós conversamos, e eu aceitei a missão. Recebo isso como uma missão mesmo. Foi uma surpresa para mim também", disse a artista.

O Ministério da Cultura será recriado pelo governo petista após ter 'rebaixado' à Secretaria Especial vinculada ao Ministério do Turismo durante a gestão Bolsonaro. Margareth Menezes já anunciou o primeiro nome de sua equipe: Márcio Tavares, historiador, curador de arte e até então secretário nacional de Cultura do PT.

Margareth Menezes se junta aos cinco ministros anunciados por Lula na sexta-feira, 9. Ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad vai comandar o Ministério da Economia. O ex-governador da Bahia Rui Costa para a Casa Civil, principal área de articulação política da Presidência.

José Múcio, ministro aposentado do Tribunal de Contas da União (TCU), foi escolhido como ministro da Defesa, que fará a interlocução com as Forças Armadas. Mauro Vieira como indicado para chefiar o Itamaraty e liderar o processo de recuperação da imagem brasileira a frente do Ministério das Relações Exteriores. Por fim, o senador eleito Flávio Dino para ocupar o Ministério da Justiça.

Carreira



A cantora de 60 anos nasceu em Salvador e começou a carreira artística como atriz em peças musicais. Nos anos 80, se destacou na música. A artista tem mais de 10 álbuns lançados e turnês internacionais, além de possuir várias indicações ao Grammy.



Margareth também é a fundadora da "Associação Fábrica Cultural", organização social que atua com Cultura, Educação e Sustentabilidade. As ações se estendem ao combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos.



A futura ministra deve participar do show da posse de Lula, ao lado de outros artistas como Paulinho da Viola, pastor Kleber Lucas, Leonardo Gonçalves, Pablo Vittar, BaianaSystem, Gabi Amarantos, Duda Beat, Martinho da Vila, Os Gilsons, Luedji Luna, Tereza Cristina, entre outros.