Shakira fala pela primeira vez sobre separação de Gerard Piqué - Reprodução / Instagram

Shakira fala pela primeira vez sobre separação de Gerard PiquéReprodução / Instagram

Publicado 13/12/2022 12:21 | Atualizado 13/12/2022 12:44

Rio - Shakira teve muitos desafios em 2022. Em conversa com o site Despierta America, a cantora, de 45 anos, abriu o coração e afirmou que este foi um ano "difícil de esquecer". Ela aproveitou para agradecer aos fãs que ficaram ao seu lado e garantiu que a música é sua grande companheira.

fotogaleria

"2022 foi um ano que dificilmente poderei esquecer, já que enfrentei tantos desafios, assim como [tive] amigos de verdade. A música foi uma boa companhia, mas vocês ainda mais. Quero agradecer a todos por me escutarem e permitirem que eu me expresse. Que em 2023 que possa seguir correspondendo a todo o apoio e carinho que vocês me dão, e trazer a vocês mais novas músicas e muito, muito mais", concluiu ela.