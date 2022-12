Ronald comemora ao ver sua foto no telão da Times Square - Reprodução do Instagram

Ronald comemora ao ver sua foto no telão da Times SquareReprodução do Instagram

Publicado 13/12/2022 10:22 | Atualizado 13/12/2022 11:21

Rio - DJ Ronald, de 22 anos, celebrou uma conquista profissional através do Instagram, nesta terça-feira. O filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues apareceu em um telão na Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. O DJ vibrou com o reconhecimento de seu trabalho, reconheceu seus privilégios e agradeceu o apoio que recebeu da família e dos fãs.

"Gente, eu sempre fui mto privilegiado a minha vida toda. Visitei lugares incríveis que muitos passam a vida inteiro sonhando em algum dia conhecer e isso tudo foi graças ao grande esforço que ambos o meu pai e minha mãe exerceram ao correrem atrás dos seus sonhos. Eles batalharam muito pra poder oferecer uma vida melhor para a família deles e naturalmente, isso se estendeu a mim. Isso tudo para poder dizer que pela primeira vez na minha vida, o meu trabalho e o meu esforço me levaram para um lugar que nunca antes tinha conhecido através dos meus pais. E cá estamos; Nova York", começou ele.

"Queria agradecer a Deus em primeiro lugar por me dar a saúde e a força de vontade de ir correr atrás dos meus sonhos diariamente, aos meus pais e amigos (presentes e passados) por me ensinarem a transitar essa jornada maluca que chamamos de vida e por último e não menos importante: vocês! O apoio de cada um de vocês, seja aqui através de comentários de apoio, ou curtidas em meus conteúdos, ou através das minhas músicas, ouvindo-as repetidamente, ou através dos meus shows onde dividimos momentos inesquecíveis juntos, enfim, isso tudo faz parte da minha história e da jornada profissional que já venho trilhando faz quase uma década, e eu não podia deixar de agradecer vocês por isso. Então, obrigado por tudo mesmo e espero que essa mensagem alcance cada um de vocês que fazem parte disso tudo. Fiquem com Deus turma, hoje e sempre", finalizou.

Através dos comentários, Ronald foi parabenizado pela família. "Orgulho do homem que se tornou, Deus siga te protegendo e te guiando sempre e sempre!", escreveu Milene. "Voa moleque! Arrebenta!", afirmou Ronaldo. "Você merece todo esse sucesso! Voe cada vez mais alto", desejou Celina Locks, mulher do ex-jogador.