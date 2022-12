Flora Cruz comemora seu aniversário usando lingerie - Reprodução Internet

Publicado 13/12/2022 11:15 | Atualizado 13/12/2022 11:18

Rio - Flora Cruz, filha do sambista Arlindo Cruz, comemorou seu aniversário de 20 anos em grande estilo. A jovem fez realizou uma festa para seus amigos e familiares e caprichou no look: uma lingerie bem sexy. "No convite estava escrito 'venha como você dorme'. E eu não tenho culpa se eu durmo assim", brincou Flora nas redes sociais. "Não é porque é meu aniversário não, mas eu estou de parabéns", completou.

fotogaleria

A jovem recebeu vários elogios após a postagem. "Continue arrasando", disse uma pessoa. "Lindíssima, Flora, minha querida! Deus te abençoe continue sendo essa mulher maravilhosa que você é. Seja muito feliz, sua fã desde sempre. Beijos no seu coração", disse uma admiradora. "Maravilhosa", disse um fã. "Multiplica, Senhor", brincou um admirador.

Flora tem o costume de postar fotos e ensaios sensuais nas redes sociais. Em agosto deste ano, a jovem foi alvo de gordofobia. "Sofri muito, chorei, foi bem doído. Pensei em tirar o meu Instagram do ar e sumir. Sempre fui gorda. Na minha infância eu passei por muito preconceito, não só por ser gorda, mas racial também. Na minha escola, eu era a mais negra e mais gorda. Eu lembro que não entrei na carteira da escola, tinha que usar uniforme de adulto. Eu sempre era a excluída", disse na época.