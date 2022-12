Luiza Martins - Reprodução/Instagram

Luiza Martins Reprodução/Instagram

Publicado 13/12/2022 17:36 | Atualizado 13/12/2022 17:45

Rio - Luiza Martins deu início a uma nova fase de sua carreira nesta terça-feira. A cantora, que teve problemas com o antigo escritório após a morte do parceiro de dupla Maurílio, que faleceu em 2021 devido complicações de um tromboembolismo pulmonar, anunciou que agora está mobiliando seu próprio escritório para administrar a carreira.

"Um dia desses eu pedia pra Deus me ajudar a dar a volta por cima… eu pedi tão forte, tão alto, eu chorei, eu batia na cama, eu ajoelhei. Veja bem…estou aqui hoje, na loja escolhendo os móveis do meu próprio escritório. Eu que me vi sem nada, hoje estou concretizando meu próprio escritório. Obrigada a Deus e muito obrigada a vocês também, que me deram força, e consomem meu trabalho, meus conteúdos. Cada um de vocês é uma gotinha do meu mar", celebrou.