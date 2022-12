Fátima Bernardes - Ag. News

Fátima BernardesAg. News

Publicado 13/12/2022 13:57 | Atualizado 13/12/2022 14:00

Rio - Fátima Bernardes ficou revoltada com os atos de vandalismos protagonizados por bolsonaristas em Brasília após cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A apresentadora publicou um vídeo em seu perfil no Instagram, na manhã desta terça-feira (13), afirmando ter ficado horrorizada com cenas que viu nas reportagens e que os atos são criminosos.

A jornalista começou o discuso fazendo uma comparação do caso com a Copa do Mundo. "Vocês sabem que eu adoro futebol, né? Hoje era pra estarmos jogando a semifinal da Copa contra a Argentina. Pelo menos era o que desejávamos, mas perdemos da Croácia, e a Copa terminou para nós", lembrou.



"Agora imagina se torcedores brasileiros e jogadores lá no Catar não aceitassem o resultado e saíssem pelas ruas de Doha botando fogo em ônibus, carros, depredando prédios públicos, agredindo a polícia, ameaçando a segurança de quem estava na rua? O que você diria? Certamente criticaria, acusaria de vandalismo, de crime. Diria frases como 'perdeu, tem que respeitar o adversário'", observou ela.

"Pois bem, ontem algo muito grave aconteceu em Brasília. Brasileiros que não aceitam o resultado das urnas, da vontade da maioria dos eleitores, levaram terror à capital do país. Eu fiquei horrorizada com o que vi pela TV. A que ponto informações falsas, mentirosas, levaram essas pessoas, né? Elas vivem um delírio. Foram atos criminosos. O que falta acontecer pra que essas pessoas sejam punidas e a normalidade se reestabeleça?", questionou a apresentadora.

Ela encerrou fazendo um apelo a quem votou em Bolsonaro, mas não compactua com a atitude criticada por ela no vídeo. "O presidente e o vice-presidente eleitos pelo mesmo sistema que levou o atual presidente ao poder foram diplomados ontem. A Justiça, os observadores internacionais e nacionais reconheceram a legalidade da votação. Você, que votou no candidato derrotado mas não concorda com essa violência, com esse terror, precisa fazer a sua parte. Você precisa se manifestar contra esses atos criminosos, que não vão mudar o resultado das urnas, mas que estão prejudicando e muito o país e os cidadãos brasileiros", concluiu Fátima.