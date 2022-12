Veículos foram incendiados por manifestantes - Reprodução/Redes Sociais

Veículos foram incendiados por manifestantesReprodução/Redes Sociais

Publicado 13/12/2022 09:09 | Atualizado 13/12/2022 09:27

Os atos bolsonaristas ocorridos nesta segunda-feira, 12, deixaram rastros de destruição em Brasília. De acordo com o Corpo de Bombeiros, manifestantes atearam fogo em oito carros e cinco ônibus durante os protestos. Destes, quatro ônibus e sete veículos ficaram completamente incendiados e os outros, parcialmente.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tentaram ainda invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Tudo aconteceu após a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante , decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Por volta das 22h, os protestos resultaram no fechamento do Setor Hoteleiro Norte e de parte do Eixo Monumental, informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse na madrugada desta terça-feira, 13, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi exposto a riscos . O Comando de Operações Táticas da Polícia Federal (PF) e a tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal cercaram o hotel de Lula