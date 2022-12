Bolsonaristas tentam invadir PF após prisão de indígena por ordem de Moraes - Reprodução

Publicado 12/12/2022 21:58 | Atualizado 12/12/2022 22:01

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão do indígena José Acácio Serere Xavante por práticas ilícitas em atos antidemocráticos. Por conta da decisão, manifestantes bolsonaristas tentaram invadir o prédio da PF onde Xavante estava custodiado. Além disso, eles queimaram ônibus e carros na noite desta segunda, 12.



A decisão atendeu a pedido da procuradoria-geral da República, que apontou que o indígena estaria usando sua posição de cacique para influenciar a prática de crimes e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assista ao vídeo: