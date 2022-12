Fala de Bolsonaro a aliados foi ambígua - EVARISTO SA / AFP

Fala de Bolsonaro a aliados foi ambíguaEVARISTO SA / AFP

Publicado 12/12/2022 18:42

A equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou uma nota, nesta segunda-feira (12), em que acusa o governo de Jair Bolsonaro de "quebrar o Estado brasileiro", e afirma que o país vive um "apagão fiscal" nas contas públicas.



"O governo Bolsonaro quebrou o Estado brasileiro, comprometendo serviços essenciais e investimentos públicos fundamentais. Ao longo de quatro anos, Bolsonaro utilizou recursos extra-teto cinco vezes, em um montante de cerca de 800 bilhões de reais. Para o andar de cima, o Estado não está quebrado. Para os que mais precisam, há um verdadeiro apagão fiscal", afirmou o grupo.

Dentro do texto, a equipe cita elementos do governo que sofreram cortes ou impedimentos nos últimos anos, como o congelamento do orçamento destinado à merenda escolar e a bolsistas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).



Problemas de investimentos na saúde, meio ambiente e programas sociais também foram tópicos da nota divulgada.



A equipe de transição afirma, ao final do texto, que quem irá "resolver a questão fiscal do país" será o governo eleito através da PEC de Transição, que prevê R$ 145 bilhões para o pagamento completo do Bolsa Família de 600 reais, com o adicional de R$ 150 por criança menor de 6 anos.

Atritos entre Guedes e a Equipe de Transição



O documento divulgado segue uma série de ataques entre a equipe de transição e a atual gestão do ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes. Na última semana, Aloizio Mercadante afirmou que "o diagnóstico que vai ficando claro para o governo de transição é que o governo Bolsonaro quebrou o Estado Brasileiro".



Durante o texto divulgado nesta segunda, o grupo acusa Guedes de criar uma falsa narrativa com os dados do governo.



Em resposta, a pasta divulgou uma nota em acusando o ex-ministro de divulgar opiniões "infundadas", e afirmou que o governo de Jair Bolsonaro será o primeiro a encerrar o mandato com o endividamento em queda.



"Governos anteriores ampliaram a relação dívida/PIB em quase 20 pontos do PIB sem enfrentar pandemias ou guerras como a vista no Leste europeu, sem que esses recursos se traduzissem em efetiva melhora na qualidade de vida da população", afirmou o ministério.



Mesmo com atritos, Guedes e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuníram nesta quinta-feira (8) pela primeira vez para discutir a transição econômica .



Nesta terça-feira (13), os dois devem se encontrar novamente para discutir o trabalho em curso nas secretarias do ministério da Economia, como Tesouro e Receita Federal.