Apoiadores do presidente Bolsonaro reagiram com deboche ao discurso do petista e criticaram o ministro Alexandre de Moraes - EVARISTO SA / AFP

Publicado 12/12/2022 17:23 | Atualizado 12/12/2022 17:34

O deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou o choro do petista durante o discurso: "Alguém ainda cai nesse choro do Lula falando de diploma? Pô, nem pra inventar outra coisa". Como apoiadores do presidente eleito comentaram na sua publicação, ele rebateu: "Você sabe que tá do lado certo quando fala mal do Lula e aparece para defender: perfil com foto de k-pop, seguidor da Choquei e grandes celebridades do? Tiktok", escreveu.

Fabio Wajngarten, secretário-executivo do Ministério das Comunicações, criticou o discurso do ministro Alexandre de Moraes durante a cerimônia. "Quando o principal assunto de um ato de diplomação presidencial é a comparação da nova mídia à velha mídia é porque tem muita gente que não quer o avanço da tecnologia nem tolera a opinião contrária. É um dos maiores absurdos que estou infelizmente testemunhando", disse.

'Nine' (nove) não cantou o Hino Nacional e tomou água durante a execução. Desrespeito, insulto, ignorância...", escreveu o ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo (PL), aliado do presidente Bolsonaro.

A cerimônia também foi comentada por parte da bancada do Partido Liberal (PL), o partido de Bolsonaro. A deputada federal eleita Júlia Zanatta (PL-SC) caracterizou a solenidade como o "atestado de óbito" do Brasil. "Com a diplomação de um descondenado, temos a resposta pergunta feita por uma cidadã ao ministro da Suprema Corte: 'o crime compensa no Brasil?'".