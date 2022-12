Mala explodiu no aeroporto de Guarulhos - Reprodução Rede Social

Publicado 12/12/2022 18:09 | Atualizado 12/12/2022 18:12

São Paulo - A bagagem de um passageiro explodiu nesta segunda-feira (12) no terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O dono da mala saiu dos Estados Unidos e desembarcou em Guarulhos de manhã. Ele aguardava seu voo para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. A mala ficou completamente danificada e uma parte do teto do aeroporto caiu no chão, pois a bagagem chegou a subir e bater com força no forro. Ninguém se feriu no incidente.

O rapaz tinha guardado uma máquina de fazer água com gás na bagagem, aparelho responsável pela explosão. A administradora do aeroporto, a empresa GRU Airport, explicou em nota que ocorreu uma irregularidade com spray no momento em que a mala estava no setor de check-in. A polícia fará uma perícia para entender todos os detalhes do episódio.



"A concessionária esclarece que a equipe de segurança foi prontamente acionada e não houve nenhum dano. O aeroporto está operando normalmente", explicou a empresa.

Passageiros sofreram susto no começo do mês

No dia 5 de dezembro, passageiros entraram em pânico depois de um problema que ocorreu na chopeira de um quiosque no terminal 2. Apesar do susto, ninguém se machucou.



Pessoas que estavam no local relataram que escutaram um som, que foi aumentando pouco a pouco. De repente, todos saíram correndo porque o chiado ficou muito alto, passando a sensação que irá explodir.



A Pizza Hut contou que estava acontecendo um vazamento de gás em sua unidade no aeroporto, mas explicou que não houve nenhuma explosão e ninguém se feriu, apesar do susto.



"A Pizza Hut Brasil esclarece que o incidente na unidade do terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos tratou-se de um vazamento de CO², devido ao rompimento da mangueira que conecta o cilindro a máquina de refrigerantes da unidade. Apesar do barulho que o rompimento gerou, ninguém se machucou no ocorrido ao qual foi controlado logo em seguida", explicou.