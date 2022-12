Depois de Bolsonaro quebrar silêncio de 37 dias, manifestantes intensificam protestos em favor do chefe do Executivo e contra Lula - Reprodução: redes sociais

Publicado 12/12/2022 14:01 | Atualizado 12/12/2022 14:23

Os manifestantes chegaram ao local e foram revistados por policiais antes de ultrapassarem o cerco. Vestidos de verde e amarelo, os apoiadores gritam palavras de ordem como "fica Bolsonaro", "supremo é o povo" e "Lula é ladrão, seu lugar é na prisão", além de críticas a jornalistas. Os atos foram intensificados após Bolsonaro quebrar silêncio de 37 dias.

Funcionários do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) isolaram a área de banheiros do lado de fora da residência oficial. A medida irritou os manifestantes que gritam palavras de ordem e fazem críticas a profissionais da imprensa, que têm acesso a uma sala para jornalistas credenciados do laod de fora da Alvorada.

Parte do grupo de manifestantes cogitou ultrapassar a área determinada pelo GSI. Com um megafone, uma mulher, que participa do ato, aconselhou que o grupo não prosseguisse com a ideia: "Não podemos invadir, pessoal. Não vamos estragar o movimento".

Após a movimentação, assessores da Presidência e do gabinete de segurança orientaram ampliar a área de isolamento próxima a sala dos jornalistas credenciados e ao estacionamento do lado de fora da Alvorada.